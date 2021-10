Soldaten Gottes

Mitte des 16. Jh. kämpfen Christen und muslimische Ottomanen um die Herrschaft über Europa. Jeder im Namen seiner Religion. In diesem Kampf trifft die osmanische Elitetruppe der Janitscharen, auf die Ritter der katholischen Johanniter – ein Militärorden, der auf Malta stationiert ist. Die Geschichte dieser Auseinandersetzung wird aus der Sicht zweier junger Männer erzählt, die in unterschiedlichen Kulturen aufwachsen, zu fanatischen Kämpfern für ihren Glauben erzogen werden und in diesem Kampf aufeinandertreffen. Nur einer von ihnen wird überleben.