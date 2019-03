Deutscher Hörfilmpreis für ZDF/ARTE-Serie "Bad Banks"

Bei der Verleihung des Deutschen Hörfilmpreises hat das ZDF zum vierten Mal in Folge gewonnen: Die ZDF/ARTE-Serie "Bad Banks" erhielt die Auszeichnung des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands als Bester Hörfilm in der Kategorie TV. Die Verleihung fand statt am Dienstagabend, 19. März 2019, in Berlin.