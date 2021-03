Das föderale deutsche Bildungssystem hat seit Jahrzehnten eklatante Mängel. Die Lernergebnisse sind im internationalen Vergleich schlecht und nach Bundesland extrem unterschiedlich. In kaum einem anderen westlichen Land ist der Bildungserfolg so stark abhängig von der sozialen Herkunft wie in Deutschland. Corona verstärkt diese Missstände. Die WISO-Dokumentation: Schulen im Corona-Stress geht den Unterschieden nach und stellt Familien mit Kindern in den Mittelpunkt, bei dennenn die Folgen der deutschen Bildungspolitik täglich manifest werden.



Im neuen Fall Für immer und ewig in der Reihe Unter anderen Umständen, den das ZDF als Fernsehfilm der Woche sendet, führt der Mord an einer jungen Frau Jana Winter und ihre Kollegen ins Gefängnis, wo ein Mann wegen eines sehr ähnlichen Falles einsitzt und zur Tatzeit Freigang hatte. Zudem war das Opfer die Nachbarin seiner Brieffreundin und Verlobten. Diese gibt dem Verdächtigen jedoch ein Alibi. Die Ermittler fragen sich schließlich, ob ihm jemand den Mord anhängen will, und müssen alles tun, um eine weitere Tat zu verhindern.