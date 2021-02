Das ZDF bietet der Produzentenlandschaft auch zukünftig Sicherheit in der Pandemie und verlängert seine Zusage, sich mit bis zu 50 Prozent an zusätzlichen Kosten bei Drehunterbrechungen infolge der Coronakrise zu beteiligen, wenn diese nicht vom Ausfallfonds II der Länder abgedeckt werden. Zudem hat das ZDF nach Rücksprache mit der Produzentenallianz entschieden, seine Selbstverpflichtung zu den Terms of Trade für Auftragsproduktionen, die seit dem 1. Januar 2017 in Kraft ist und ursprünglich bis Ende 2020 galt, um mindestens ein Jahr zu verlängern. Diese Verlängerung der sogenannten "Rahmenbedingungen einer fairen Zusammenarbeit" ermöglicht es, die Auswirkungen der Pandemie für das ZDF und die Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer zu evaluieren.



Fast jeder fünfte katholische Priester in Deutschland stammt heute aus Indien, Nigeria, Uganda oder Polen. Länder, in denen Religion und Kirche hochgehalten werden. Hier erleben sie leere Gottesdienste und wenig Anerkennung. Ein Kulturschock. 37°: Gastarbeiter Gottes: Für ein Hallelujah um die halbe Welt fragt ob diese Priester den Personalmangel der katholischen Kirche in Deutschland auffangen können.