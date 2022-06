Die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten aus Deutschland, Österreich und der Deutschschweiz – ZDF, ORF und SRF – haben bei ihrer jährlichen Koproduktionstagung, die in diesem Jahr erstmalig seit 2019 wieder in Präsenz stattfand, gemeinsame Programmvorhaben für 2022/2023 vereinbart. Die Programmverantwortlichen der drei Sender diskutierten in Weggis in der Schweiz zum 55. Mal über die länderübergreifende Zusammenarbeit. Das Koproduktionsvolumen lag 2021 mit rund 139 Millionen Euro rund 25 Millionen Euro über dem Wert des Vorjahres.



Die ZDF-Redaktion Umwelt stellt sich neu auf und bringt die Doku-Kompetenz der ZDF-Umwelt-Reihe planet e. mit der Wirtschaftsexpertise der 3sat-Sendung makro und des ZDF-Magazins WISO zusammen. Cathérine Kipp leitet seit Mai 2022 die erweiterte Redaktion, ihr Stellvertreter ist Christian Deker, der die Umweltthemen in der aktuellen Berichterstattung des ZDF präsentiert. Sie folgen auf ZDF-Umweltexperte Volker Angres, der 32 Jahre lang die Redaktion geleitet und sich nun in den Ruhestand verabschiedet hat.



Die Free-TV-Premiere des US-amerikanischen Spielfilms Immer Ärger mit Grandpa aus dem Jahr 2017 bildet den Auftakt zu einer kleinen Reihe von Komödien um 20.15 Uhr: Es folgen Ocean's 8 (9. Juni), die Free-TV-Premiere der modernen Romanze Gut gegen Nordwind mit Nora Tschirner und Alexander Fehling (20.Juni) und der turbulente Rosenkrieg Schatz, nimm Du sie! (12. Juli) mit Carolin Kebekus und Maxim Mehmet. Große US-Kino-Blockbuster wie Spider-Man: Far From Home, Men in Back: International und Jurassic World schließen sich ab 11. August an.