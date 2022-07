Jasmin Maeda ist neue Leiterin der Koordination ZDFneo. Die 39-jährige arbeitete nach dem Studium der Politischen Wissenschaft in Hamburg zunächst in der ZDF-Hauptredaktion Kinder und Jugend und ab 2011 in der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I. Von 2017 bis 2020 übernahm sie im Rahmen einer Teamleitungsfunktion planerisch-strategische Aufgaben für die Hauptredaktion an der Schnittstelle zwischen linearen und non-linearen Ausspielwegen. Seit 2020 leitete sie die Redaktion Reihen und Serien I. Jasmin Maeda folgt Dr. Nadine Bilke nach, die im Mai 2022 den Posten der ZDF-Programmdirektorin übernommen hat.



Christel Haas ist neue Leiterin des ZDF-Landesstudios Rheinland-Pfalz. Sie folgt auf Susanne Gelhard, die sich nach fast 40 ZDF-Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Christel Haas (Jahrgang 1963) war seit Februar 2017 als zweite Korrespondentin und Abwesenheitsvertreterin des Studioleiters Thomas Walde im Studio Paris im Einsatz. Zuvor war sie in unterschiedlichen Funktionen in der "heute"-Redaktion tätig, unter anderem als Reporterin und Schlussredakteurin der 19-Uhr-"heute".



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird vom ZDF-Verwaltungsrat der XIII. Amtsperiode erneut zur Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums gewählt. Zum ersten Stellvertretenden Vorsitzenden wählte der Verwaltungsrat den ehemaligen Bundesvorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes, Peter Heesen. Zweite Stellvertretende Vorsitzende wurde die Kommunikationswissenschaftlerin Prof. Dr. Barbara Thomaß. Beide waren bereits in der letzten Amtsperiode in dieser Funktion. Vorsitzender des Finanzausschusses ist der frühere DGB-Vorsitzende Michael Sommer, der Investitionsausschuss wird künftig von dem ehemaligen Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände Dr. Reinhard Göhner geleitet, die frühere Rektorin der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Prof. Dr. Gabriele Beibst, übernimmt den Vorsitz im Personalausschuss.



Dr. Markus Schäfer übernimmt die Position des Sprechers der Geschäftsführung der ZDF Studios GmbH und wird gemeinsam mit Co-Geschäftsführerin Karoline Meichsner-Sertl künftig die Geschicke der ZDF Studios GmbH leiten. Er folgt auf Fred Burcksen, der nach mehr als 26 Jahren das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Markus Schäfer war seit 2004 bei der All3Media Deutschland GmbH in München in verschiedenen Führungspositionen tätig und ist zudem stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutscher Produzenten - Film- und Fernsehen e. V..