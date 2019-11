Datenschutz im Gesundheitswesen

Gesundheitsminister Spahn sieht in der Digitalisierung vor allem Chancen. So möchte er, dass die Sozialdaten der Krankenkassen (Alter, Geschlecht, Wohnort, Behandlungen) der gesetzlich Krankenversicherten künftig für Forschungszwecke genutzt werden dürfen. Spahn will in einem Gesetz ermöglichen, dass die Daten der rund 73 Millionen gesetzlich Versicherten in einem „Forschungsdatenzentrum“ gebündelt und dann genutzt werden können. Zum Schutz der Patienten sollen die Daten pseudonymisiert werden. Für Spahn ist das ein wichtiger Schritt, um das deutsche Gesundheitswesen wettbewerbsfähig zu halten. In einem Gastbeitrag in der FAZ schreibt er: „Unser Gesundheitssystem zählt zu den besten der Welt. Damit das so bleibt und damit es noch patientenfreundlicher wird, müssen wir die digitale Transformation jetzt selbst in die Hand nehmen.“