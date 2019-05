Der Europawahlkampf hat begonnen

Dabei sein wollen sie nicht, wählen sollen sie jetzt aber schon – Die Briten befinden sich in einer äußerst schizophrenen Situation. Denn aktuell muss davon ausgegangen werden, dass Großbritannien an der Europawahl teilnimmt – trotz des Brexit-Referendums. Und so beginnt in diesen Tagen ein Wahlkampf, den der britische Schatzkanzler und Regierungsmitglied Philip Hammond eine „sinnlose Aufgabe“ nennt, für die sich wohl keiner gerne einsetze. Der politische Chef-Kommentator der britischen Zeitung The Guardian analysiert, was eine Teilnahme an der Wahl für die englischen Parteien bedeuten könnte. Vor allem die Tories von Premierministerin May werden wohl ein Debakel erleben, das sich auch innenpolitisch auswirkt. „Es gibt eine große Gruppe an Wählern, die oft vergessen wird: Konservative, die in der EU bleiben wollen. Die wählen nun wohl Anti-Brexit-Parteien. Die EU-Wahl könnte zu einer Art Ersatz-Referendum über den Brexit werden“, schreibt der Guardian.