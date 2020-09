Der Grüne Knopf: Das neue Siegel für nachhaltige Kleidung

So langsam steigt aber auch bei immer mehr Verbrauchern das Bewusstsein, welche Schäden bei der Herstellung unserer Kleidung entstehen. „Made in Green“, „EU-Ecolabel“ oder „Fair Wear Foundation“ - mittlerweile gibt es unzählige Label auf dem Markt, die bei der Kaufentscheidung helfen sollen. Greenpeace hat sich die Siegel vorgeknöpft und gibt einen Überblick, welches wirklich hält, was es verspricht.