Der goldene Vollpfosten 2019: Die Preisträger im Überblick

Wodka Red Bull, ein von langer Hand geplanter Coup und ein rechtspopulistischer Vizekanzler mit zu losem Mundwerk brachten in Österreich die Regierung zum Platzen. Am 17. Mai veröffentlichen der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung ein sechsminütiges Video, das Österreichs Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache und seinen Vertrauten Johann Gudenus bei einem feucht-fröhlichen Abend in einer Finca auf Ibiza zeigt. Der Inhalt der Gespräche ist äußerst bedenklich: Ganz offen erzählen sie der vermeintlichen Russin, wie man Parteispenden an die FPÖ vertuschen kann und wie man die Presse durch den Kauf einer Boulevardzeitung „gefügiger“ machen könnte. Ein goldener Vollpfosten geht deshalb an den ehemaligen FPÖ-Vizekanzler Strache, der nach dem Skandal zurückgetreten ist.

Doch wer steckt hinter dem Video? Diese Frage ist auch ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung nicht wirklich geklärt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen insgesamt sieben Beschuldigte. Einen Überblick über die Ereignisse gibt die NZZ.