Der öffentliche Nahverkehr in Deutschland

Millionen Deutsche sind täglich auf ihn angewiesen: der öffentliche Personennahverkehr. Im vergangenen Jahr wurden laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) insgesamt 10,4 Milliarden Kunden im Nahverkehr befördert. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 0,6 Prozent. Zugleich handelt es sich um den 21. Rekord in Folge. Doch der ÖPNV kämpft vielerorts. Vor allem in Großstädten ist die Technik oft veraltet, die Bahnen massiv überfüllt. Es müsse mehr Geld in den ÖPNV fließen, fordert der VDV. Fünf Milliarden Euro will der Lobbyverband und sieht dabei vor allem den Bund in der Pflicht. Ein Autor der Zeit hat sich mit den wichtigsten Zahlen des ÖPNV befasst und erklärt, warum die Betreiber nichts von einem kostenlosen Nahverkehr halten.