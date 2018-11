Hintergründe zur heute-show vom 02.11.2018

In Georgia könnte Stacey Abrams, Demokratin, bei den Midterms als erste schwarze Gouverneurin in den USA Geschichte schreiben. Aber ihre republikanischen Gegner versuchen das mit allen Tricks zu verhindern. So wurden 53 000 Gesuche auf Eintragung ins Wahlregister in Georgia abgelehnt, weil sehr kleine Details in den Papieren der Antragsteller nicht korrekt waren. Mal stimmen Gedankenstriche oder Apostrophe nicht exakt mit den sonstigen Personaldokumenten überein, mal sind die Namen anders geschrieben, notiert die taz. In 70 Prozent aller Fälle treffe es Angehörige von Minderheiten.