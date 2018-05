Hintergründe zur heute-show vom 16.02.2018

In dieser Woche starteten die 23. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Sportler aus 92 Nationen treten bis zum 25. Februar in verschiedenen Wettbewerben an. Darunter auch Sportler aus den verfeindeten Ländern Nord- und Südkorea, die bei der Eröffnungsfeier als Zeichen des Friedens sogar gemeinsam einliefen. Wieso die Olympischen Spiele aber trotzdem für keine wahre Eintracht sorgen, beschreibt die Kommentatorin von ze.tt, dem jungen Portal der Zeit. „Diese scheinbar versöhnliche Geste lässt sich allerdings nicht auf diplomatische Gespräche zurückführen, in denen nachhaltige und langfristige Lösungsvorschläge für den Konflikt gefunden wurden. Sie beruht vielmehr darauf, dass beide Nationen wissen, wie sie die Weltöffentlichkeit am besten für Eigenwerbung nutzen können.“