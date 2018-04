Hintergründe zur heute-show vom 13.04.2018

Deutschland diskutiert über den Zustand seines Bildungssystems. Immer wieder werden Hilferufe von so genannten Brennpunkt-Schulen bekannt, die mit den Problemen vor Ort häufig allein gelassen werden. Maybrit Illner diskutierte in der gleichnamigen ZDF-Sendung mit ihren Gästen über die Ursachen und Auswirkungen von Mobbing, Gewalt und Rassismus an Schulen – unter anderem mit der neuen Familienministerin und ehemaligen Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey.