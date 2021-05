Teslas Gigafabrik in Brandenburg

Tesla-Chef Elon Musk will in Grünheide nicht nur seine erste Elektroautofabrik in Europa bauen, sondern auch eine Batteriefabrik. Diese soll nun nachträglich in den Antrag zur Genehmigung aufgenommen werden – und auch deshalb droht der bisherige Zeitplan ausgebremst zu werden: Der Serienstart in der künftigen Autofabrik soll sich wohl bis Ende Januar 2022 verzögern. Tesla-Chef Elon Musk habe dem Team offiziell ein halbes Jahr mehr Zeit gegeben, schrieb die Automobilwoche unter Berufung auf Firmenkreise.