Hintergründe zur heute-show vom 01.02.2019

Nicht jedes Jahr ist so schneereich wie das diesjährige. Die meisten Gemeinden behelfen sich deshalb mit Kunstschnee. In einer normalen Saison werden so in den Alpen um die 70 000 Hektar beschneit. Das verbraucht dreimal so viel Wasser wie die Stadt München im Jahr. Wie ein sanfterer Alpentourismus funktionieren kann, berichtet die Redaktion von ZDF plan b unter anderem am Beispiel von Sachrang in den Chiemgauer Alpen.