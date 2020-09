Ihr komödiantisches Talent stellte Valerie Niehaus immer wieder unter Beweis, so in Titus Selges Beziehungskomödie "Überleben an der Wickelfront" an der Seite von Uwe Ochsenknecht als überfordertes Ehepaar. Dem Erfolg des Films schloss sich die Fortsetzung "Überleben an der Scheidungsfront“ an, die Sat.1-Reihe "Frauenherzen“, angelehnt an die erfolgreichen "Männerherzen“-Filme von Simon Verhoeven, sowie die ARD-Komödie "Drunter und Brüder“, eine wundervolle Screwball-Comedy.