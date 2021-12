„Meine absoluten 37°-Lieblingsmomente: Die Drehtage mit dem 80-jährigen Günther Hamker, der seit 60 Jahren an seinem Zuhause im Wald festhält. Durch die körperliche Arbeit bekommt er seinen Kopf frei, vertreibt Dämonen und die Depressionen, die ihn immer wieder überfallen. Günther spricht offen über Alkohol-Exzesse in früheren Jahren und die schwierige Beziehung zu seinem Vater, dem er nie etwas recht machen konnte; über den Druck, von dem er sich nur ganz mühsam befreien konnte. Die harte Arbeit im Wald hat ihm am Ende geholfen, war die effektivste Therapie für ihn.



Nie werde ich vergessen, wie der 80-Jährige im Schneetreiben mit einer Axt Holz spaltet, so lange gekonnt draufhaut, bis seine Wut am Ende verraucht ist. Das sind Bilder, die lange nachwirken. Die Kameraleute und ich sind glücklich, diesen besonderen Menschen kennengelernt zu haben. Nach Ende der Dreharbeiten haben wir vereinbart lose in Kontakt zu bleiben.



Aber auch dieses Bild bleibt hängen: Günther allein vor der Hütte, körperlich angeschlagen nach einem Sturz, der uns noch lange nachwinkt. Unsere Heimreise nach dem letzten Drehtag verläuft schweigend, wir sind alle melancholisch: Wie lange wird Günther noch allein im Wald zurechtkommen? Freund Reiner hat es auf den Punkt gebracht: „Seine Art zu leben ist immer auch ein Überleben“. Auch Günther ist völlig klar, dass „Essen auf Rädern“ in der Abgeschiedenheit keine Option für ihn sein wird. Ich hoffe, dass er bis zum Ende die Kraft haben wird, so zu leben, wie er das möchte. Im Einklang mit der Natur, im Wald, den er so liebt. Günther in einem Altersheim – das möchte ich mir gar nicht vorstellen."