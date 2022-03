Die Marke 37°

Seit 2019 ist "37°" auf Instagram aktiv. Die Community umfasst inzwischen mehr als 185.000 Abonnentinnen und Abonnenten (Ø 40 Jahre). In Themenwochen, die in der Regel von Montag bis Samstag gehen, beleuchtet "37°" verschiedene Perspektiven des Themas der gesendeten TV-Reportage und liefert Hintergründe. In sendefreien Wochen werden eigene Themen gesetzt oder redaktionsübergreifend zusammengearbeitet, beispielsweise mit dem ZDF-Spielfilm ("Plötzlich so still") oder Terra Xpress ("Schwarz in Deutschland").



Eine Besonderheit der Themenwochen: Neben den Storys aus dem TV-Material, die plattformspezifisch aufbereitet werden, werden Geschichten aus der Community erzählt. Userinnen und User können ihre persönliche Erfahrung zu einem Thema einbringen. Diese Geschichten werden in Video- und Bildposts aufbereitet zumeist anonym gepostet. Dabei achtet das "37°"-Team bei der Auswahl der Geschichten verstärkt darauf, alle gesellschaftlichen Gruppen divers abzubilden. Die Community hat einen Frauenanteil von 85 Prozent. Es herrscht ein zumeist positives und vertrauensvolles Diskussionsklima.