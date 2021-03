Geschwister – ein Band fürs Leben

„Mein Name ist Michelle, ich bin 25 Jahre alt und als einziges Mädchen mit meinen vier Brüdern aufgewachsen. Zwei sind 16 und 14 Jahre älter als ich und einer drei Jahre jünger. Außerdem habe ich einen Zwillingsbruder. Schon immer wusste ich: Meine älteren Geschwister lieben und beschützen mich. Zu meinem Zwillingsbruder habe ich eine ganz besondere Bindung. Wir verstanden uns schon als Kinder ohne Worte und waren die besten Freunde. Niemand kam zwischen uns – zum Nachteil unseres Kleinsten. Der hatte es als Kind deutlich schwerer und war oft außen vor. Ich habe drei ganz unterschiedliche Geschwisterbeziehungen erlebt und jetzt, wo ich erwachsen bin, weiß ich, dass mich alle vier Brüder unglaublich geprägt haben – jeder auf seine eigene Weise.



Als vor fünf Jahren an Weihnachten mein zweitältester Bruder bei einem Autounfall starb, wurde meine Welt erschüttert. Umso mehr rückten wir übrigen vier zusammen. Er fehlt so sehr in unserer Mitte. Seitdem weiß ich umso mehr zu schätzen, dass ich mich mit meinen Geschwistern – mit jedem auf unterschiedliche Weise – so gut verstehe. Wir lieben uns, wir schätzen uns und wir unterstützen uns bei allem, was das Leben uns in den Weg stellt. Manchmal kann irgendetwas einen riesigen Keil zwischen Familienmitglieder treiben. Aber nichts auf der Welt ist so groß, dass man es nicht überwinden kann. Es gibt so viel, was ich meinem verstorbenen Bruder gerne noch gesagt hätte. Das kann ich nicht mehr. Ich bin dankbar, dass er in meinem Leben war, dankbar für meine drei anderen Brüder und das enge Verhältnis, das wir teilen.“

