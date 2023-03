Leben nach dem Blitzschlag

Nach dem Abitur entscheidet sich Lena für ein Freiwilliges Soziales Jahr, das sie zuerst in Bonn anfängt und dann in Bolivien weiterführt. Am 22.04.2019 will sie eigentlich nur Wäsche aufhängen, als sie von einem Trockenblitz getroffen wird. An den Unfall kann sich Lena nicht erinnern.