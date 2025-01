Die zuckerfreien Alternativen sollen vor allem das Kernprodukt vor gesetzlichen Regulierungen schützen.



Coca Cola gilt als eine der bekanntesten Marken der Welt. Mit dem beliebten Original besitzt Cola einen Marktanteil von 52 Prozent weltweit. Erfolgsgeheimnis der braunen Brause ist der Dreifachkick aus Koffein und Zucker. Der variiert von Region zu Region. In Deutschland stammt die Süße von der Zuckerrübe, in Amerika steckt Maissirup im Getränk. Zucker ist in unserer zunehmend gesundheitsbewussten Gesellschaft in Verruf geraten. Das weiß auch Coca Cola. Und will sich mit Light- und Zero-Varianten ein gesünderes Image verpassen.



Die "besseresser" kommen dem Cola-Konzern auf die Schliche. Sie decken die raffinierten Marketingtricks auf, mit denen Coca Cola die Einführung einer Zuckerhöchstgrenze verhindert. Und sie zeigen, dass der Konzern von der Coke Zero enorm profitiert: Sie verbessert nicht nur das Image der Marke, sondern verhindert auch, dass der Zuckergehalt in der originalen Cola reguliert wird.



Die "besseresser" gehen mit einer Show im Studio neue Wege. Lebensmittelexperte Sebastian Lege wird dabei unterstützt von Lilly Temme und Florian Reza, den Gesichtern des YouTube-Kanals. Fans erkennen viele Elemente wieder: ob Challenge, Nachbau oder tiefe journalistische Analyse. Eine Show mit Spiel, Spaß und Spannung.