besseresser: Tiefgekühlte Klassiker: Sebastian Lege packt aus Film von Katja Radermacher

Pizza ist der absolute Tiefkühlklassiker. Wer kennt und liebt sie nicht? Aber ein schlechtes Gewissen steht mit auf der Karte. Die Lösung: vegetarische Pizza mit Bomben-Nutri-Score. Sebastian Lege greift tief in die Zutatenkiste, um seiner Veggiepizza ein grünes A auf der Bewertungsskala zu sichern.



Ein Produkt darf in keiner Discountertruhe fehlen: das Schlemmerfilet. Den Klassiker "à la Bordelaise" hat wahrscheinlich fast jeder schon mal probiert. Wie aber die Herstellung funktioniert, wissen wohl die wenigsten. Einer davon ist Produktentwickler Sebastian Lege. Er zeigt, wie der Fisch zum Viereck wird und was in der berühmten Knusperpanade steckt.



Bei Baguette denken wir als Erstes an Frankreich, Genuss und Tradition. Damit haben belegte Tiefkühlbaguettes aus dem Supermarkt aber kaum etwas zu tun. Eher mit Zusatzstoffen, Fließband und Trickserei. Was genau – und wie die Industrie dabei ordentlich Geld spart –, erklärt Sebastian Lege.



Mini-Windbeutel aus der Gefriertruhe – ein sicherer Erfolg auf jedem Kindergeburtstag. Auch die Eltern greifen da gern mal zu. Aber kennen sie das Vorbild für die Tiefkühlleckerei? Sebastian Lege zeigt: So schummelt die Industrie bei Füllung und Teig.



Tiefkühlprodukte sollen auch nach dem Auftauen noch schön und lecker sein. Dafür nutzt die Industrie ein paar Tricks. Produktentwickler Sebastian Lege kennt sie alle – und verrät sie den Zuschauern.