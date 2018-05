Der Haustier-Check

Kate Kitchenham hat in Hamburg Zoologie mit dem Schwerpunkt Verhaltensforschung sowie Kulturanthropologie studiert. Ihr Stu­dium hat sie sich durch einen Job im Hamburger Tierheim finan­ziert - hier konnte sie viel praktische Erfahrung zu Umgang, Ver­halten und Pflege verschiedener Tierarten sammeln.

Seit 1999 arbeitet sie als Fachjournalistin und Fachbuchautorin. Für Fachzeitschriften liefert sie als Expertin spannende Themen aus den Bereichen Verhaltensforschung, Zucht, Erziehung und Tiermedizin. In enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Feldforschern, Hundetrainern und Tierärzten bereitet sie wissenschaftliche Erkenntnisse allgemein verständlich auf.



Gleichzeitig unterrichtet sie Hundehalter als "Dog-Coach", wie die aktuellen Erkenntnisse im Alltag mit Hund umgesetzt werden kön­nen - für ein besseres Zusammenleben von Tier und Mensch. Sie hält Vorträge und Lesungen und gibt Seminare in ganz Deutschland zu verschiedenen Themen rund ums Hundeverhalten.