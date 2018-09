Ein frustrierter Beagle und zwei anhängliche Katzengeschwister

Ihr vierter Fall führt Kate zu Simone und ihren Kaninchenbock Pepper. Der ist seit dem Tod seines Partners einsam. Gerade für Kaninchen ist Einzelhaltung eine Qual. In freier Wildbahn leben die Tiere in Familienverbänden. Gemeinsames Grasen, Kuscheln und gegenseitige Fellpflege - Kaninchen brauchen mindestens einen Artgenossen, um glücklich zu sein. Das Problem ist nur: Die Langohren sind sehr territorial, das Vergesellschaften mit einem neuen Tier läuft daher nicht immer friedlich ab. Um die Chancen zu verbessern, sucht Kate daher für Pepper nach einer Kaninchendame mit dem passenden Charakter und Alter. Mit Mary Lou startet dann die aufregende Vergesellschaftung. Denn Pepper zeigt der neuen Mitbewohnerin gleich, wer der Herr im Haus ist: Eine aufregende Jagd, bei der sogar Fell fliegt, hält alle in Atem. Doch am Ende nähern sich Pepper und Mary Lou an.