In ihrem dritten Fall gibt es ein Happy End für acht Grundschulkinder. Sie wünschen sich sehnlichst ein Aquarium mit bunten Fischen. Es soll den Aufenthaltsraum verschönern und beleben. Kate besucht mit den Kids ein Aquaristik-Fachgeschäft, und die sind von den Meerwasseraquarien und den bunten Salzwasserfischen fasziniert.



Haustierexpertin muss die Kinder bremsen, denn nicht allein die Optik zählt. Die verschiedenen Fischarten müssen in das vorhandene Becken passen und gut miteinander auskommen. Und ihre Pflege darf die Grundschüler auch nicht überfordern. Kate zeigt den Kindern Süßwasserfische, die in Frage kommen. Und kurze Zeit später ziehen Neons, Panda-Welse und sogar ein Kampffisch in das Schulaquarium ein.