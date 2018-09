Barbarossa und der Löwe

Der Machtkampf in Italien bindet Kräfte und lässt auf deutschem Boden die Territorialherrscher erstarken. Heinrich der Löwe, Herzog von Sachsen und Bayern, wird zum Gegner Friedrich Barbarossas. Er gilt als machtgierig und tritt als Städtegründer in Erscheinung: In Bayern legt er das Fundament für eine Marktsiedlung, die den Namen "Munichen" erhält - das heutige München. Heinrich gründet auch die Städte Lübeck, Braunschweig und Schwerin. Er macht damit deutlich: Neben dem Kaiser gibt es auch mächtige deutsche Fürsten. Heinrich der Löwe bietet Barbarossa die Stirn. Als Heinrich ihm schließlich die Gefolgschaft verweigert, wird er in die Verbannung geschickt.