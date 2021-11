Schauspieler und Macher berichten von kuriosen Erlebnissen, die sie an Bord und an Land hatten. Entstanden sind vergnügliche, nachdenkliche und einzigartige Einblicke: eine Zeitreise und ein Blick auf die aktuellen Dreharbeiten.



"Das Traumschiff - Spezial" ist mittlerweile schon Tradition - und eine ganz außergewöhnliche dazu: Nur dem Team dieser Dokumentation ist es gestattet, bei den Dreharbeiten an Land und auf hoher See dabei zu sein. Festgehalten wird, was in den Filmen nicht zu sehen ist.