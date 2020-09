Der Vatikan und das Geld

In der Dokumentation macht sich Petra Gerster auf die Suche und stellt jene großen Fragen, mit der die Kirche auch in der Vergangenheit immer wieder konfrontiert wurde. Das Dilemma zwischen einer ursprünglichen "Kirche der Armen" und einer "Kirche der Habenden" wird in spannenden Geschichten deutlich. Gedreht wurde an historischen Schauplätzen in Rom und Avignon. Es kommen führende Experten zu Wort, so der angesehene Kirchenhistoriker Prof. Dr. Hubert Wolf von der Universität Münster, aber auch investigative Journalisten, die sich mit der Korruption und den Verbrechen rund um die Vatikanbank sowie den undurchsichtigen Immobiliengeschäften in Rom befasst haben.