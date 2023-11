"Diese Dokumentation soll den Blick weiten"

Die Kamera vermag es, Türen zu öffnen. Ich kann Menschen begegnen, die uns einen Einblick in ihre Lebensverhältnisse gewähren. Mich haben während der Dreharbeiten vor allem die Jugendlichen im Centro Afro in Tumaco beeindruckt. Wie sie der täglichen Gewalt und dem Unfrieden trotzen, wie sie es schaffen, in guter, gemeinschaftlicher Art und Weise eine Alternative zu dem Elend zu leben und auszuleben. Sie strahlen eine Zuversicht aus, die mich sehr demütig macht – denn angesichts der Armut und der Gewalt ist es so viel schwieriger, hoffnungsvoll zu bleiben. Die jungen Menschen in Kolumbien haben mich bestärkt, dass es immer möglich ist, sich für Frieden einzusetzen, egal, wie problematisch die Umstände sind.