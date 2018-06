In den 50er und 60er Jahren wurde die zerstörte und geteilte Stadt Berlin allmählich wieder aufgebaut. In der Hauptstadt der DDR trumpften die Herrscher mit Prunkbauten an der Stalinallee auf, die 1953 zum Ausgangspunkt für den Aufstand des 17. Juni wurde. Claire und Anna besuchen alte und neue Bewohner der heutigen Karl Marx-Allee, treffen Otto Stark, ehemals Starschauspieler der "Distel" und seit 50 Jahren hier zuhause. Im Gegenzug treibt der West-Berliner Senat seine Architekten an, hart an der Mauer den westlichen "way of life" zu demonstrieren. Im Hansa-Viertel wurde 1957 anlässlich der Internationalen Bauausstellung ein modernes Viertel aus dem Boden gestampft, mitsamt einer schon längst nicht mehr existierenden spektakulären Gondelbahn. Internationale Architekten-Legenden, wie Alvar Aalto, Oskar Niemeyer oder Arne Jacobsen beteiligten sich. Heute leben im Hansa-Viertel bekannte Kreative, wie der Designer und Architekt Friedrich von Borries, den das ZDF-Team besucht.