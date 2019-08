Stunden der Entscheidung: Angela Merkel und die Flüchtlinge

Doch spätestens mit dem 4. September 2015 rückte das Thema ins Zentrum des Kontinents. Deutschland galt für viele, die Zuflucht suchten, als das "gelobte Land". Schließlich war der Zuzug der Flüchtlinge kaum mehr zu stoppen, vom Kontrollverlust war die Rede, die Willkommenskultur erfuhr Rückschläge. Migrationsfeindliche Strömungen und Parteien gewannen Zulauf, der Rückhalt für Angela Merkel als Kanzlerin und Parteichefin schwand auch in der Mitte der Gesellschaft. Ihre Parole "Wir schaffen das!" schien sich nun gegen sie zu wenden. So gibt es Gründe genug, den Blick auf jene Stunden der Entscheidung am 4. September 2015 zu richten. Schon viel ist darüber berichtet worden, in aktuellen Beiträgen, Reportagen, Dokumentationen.