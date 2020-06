Wachgeküsst - Urlaubsparadiese mitten in Deutschland

Die Reise geht quer durch die Republik, von Ost nach West, von Nord- nach Süd. Überall werden Städte, Flüsse, Seen und Landschaften neu entdeckt. Viele erinnern sich an früher, an Urlaub in der Heimat, und reisen zu Zielen die in Zeiten der Fernreisen lange „out“ waren. Urlaubsparadiese die im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten sind, rückt der ZDF Sommerschwerpunkt in diesem Jahr in den Fokus.