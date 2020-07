Ostfriesland ist das Urlaubsziel einer Familie, die in diesem Jahr statt nach Italien an die Nordsee fährt. Um den Kindern wenigstens etwas Abenteuer zu bieten, mieten sie ein Hausboot. Von Borkum bis Norderney ist fast alles ausgebucht in diesem Sommer, deshalb geht es über den Weser-Ems-Kanal. Vorbei an Leuchttürmen, Schafherden und anderer, ländlicher Idylle. Der Film begleitet die Familie, die so noch nie Urlaub gemacht hat: Ostfriesland erleben, vom Wasser aus.