Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Geparden

Am Ende seiner Reise trifft Hannes Jaenicke zum ersten Mal Geparden in freier Wildbahn: in einem privaten Naturreservat in Südafrika. Das 180 Quadratkilometer große Schutzgebiet ist eingezäunt, der Tierbestand wird von Menschen gemanagt - auch die Geparden. Ein ausgeklügeltes Schutz-Konzept, das aufgeht: Der Geparden-Population geht es dort ungewöhnlich gut. Aber wie sieht die Zukunft der grazilen Raubkatzen in freier Wildbahn aus? Les Carlisle, der Conservation-Manager des Reservats, ist davon überzeugt, dass Geparden und auch andere Raubtiere nur noch in eingezäunten und quasi "betreuten" Gebieten eine Chance haben, zu überleben. Laurie Marker ist hoffnungsvoller: Sie glaubt fest daran, dass ihre Schützlinge ihr letztes Rennen noch gewinnen können, wenn es uns gelingt, Probleme wie Bevölkerungswachstum, Armut und Flächenverluste zu lösen und damit den Lebensraum der Geparden zu schützen.



Hannes Jaenicke fasst seinen Einsatz für Geparden zusammen: "Habitatverlust und Flächenfraß sind nicht nur in Afrika ein großes Problem. Auch bei uns in Deutschland werden Tag für Tag mehrere fußballfeldgroße Areale an Grünflächen vernichtet. Und wir müssen auch nicht jeden Wolf gleich erschießen, der unseren Siedlungen zu nahe kommt. Wir reden immer von Raubtieren, Nutztieren, Schadtieren, Beutetieren, Haustieren - aber alle diese Definitionen werden von uns Menschen gemacht. Dabei ist jedes Tier Teil der Natur und deshalb schützenswert."