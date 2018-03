Das Grubenunglück von Lengede ereignet sich am 24. Oktober 1963 in der Eisenerzgrube Lengede-Broistedt bei Salzgitter. Die kaum noch für möglich gehaltene Rettung von elf verschütteten Bergleuten soll als "Wunder von Lengede" in die Geschichte eingehen. Von 129 Männern, die sich zur Zeit des Unglücks unter Tage befinden, kommen 29 ums Leben.