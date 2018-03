Der NATO-Doppelbeschluss vom 12. Dezember 1979 bietet einerseits dem Warschauer Pakt Verhandlungen über die beidseitige Begrenzung sowjetischer und US-amerikanischer atomarer Mittelstreckenraketen an, französische und ein Teil der britischen Atomraketen nicht inbegriffen. Andererseits kündigt er die Nachrüstung und Aufstellung einer neuen Generation US-amerikanischer Raketen und Marschflugkörper in Westeuropa an. Nach dem Scheitern der Verhandlungen werden die Raketen 1983 aufgestellt.