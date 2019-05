2000 findet zum ersten Mal eine Weltausstellung in Deutschland statt. Doch ist Hannover in Niedersachsen der richtige Standort? Der Erfolgsdruck ist hoch, 155 Länder und 27 internationale Organisationen beteiligen sich – so viele wie noch nie. Doch auch Highlights wie eine Gondelbahn und ein künstlicher Tornado können am Ende nicht verhindern, dass statt der erwarteten 40 Millionen Besucher gerade mal 18 Millionen kommen.