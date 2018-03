Die Hindenburg ist das größte aller Luftschiffe. 36 Passagiere nimmt es im Mai 1937 an Bord. Die luxuriöse und bequeme Art in die USA zu reisen, kostet tausend Reichsmark für die einfache Fahrt. Das Luftschiff erreicht die Skyline von Manhattan am 6. Mai 1937. Stunden später explodiert das Luftschiff bei der Landung in Lakehurst. Es ist das größte Inferno der Luftfahrt. 200.000 Kubikmeter Wasserstoff haben sich entzündet, womöglich durch Funkenbildung nach einer statischen Aufladung.