Mit Ausstellungen, Veranstaltungen, Online-Angeboten und Publikationen präsentiert das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland historische Entwicklungen vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die Gegenwart. Die Dauerausstellung "Unsere Geschichte" im Bonner Museum zeigt mehr als 7.000 Objekte. Bis zu vier Wechselausstellungen pro Jahr beleuchten zusätzlich aktuelle und zeithistorische Themen.



Die ZDF-Redaktion Zeitgeschichte und das Haus der Geschichte unterstützen sich gegenseitig bei ihrer Zeitzeugenarbeit. In Ausstellungen und im Online-Angebot des HdG kommen zahlreiche Ausschnitte von ZDF-Interviews sowie Kurzfilme zum Einsatz. Im Rahmen von Filmprojekten bezieht die Redaktion Zeitgeschichte Themen und Recherchen verschiedener Ausstellungen mit ein (wie bei den „Deutschen Mythen nach 1945“) und wirkt beratend bei der Konzeption von Museumsprojekten mit.



Der Stiftung „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ sind drei weitere Standorte zugeordnet (der „Tränenpalast“, das Museum in der „Kulturbrauerei“ in Berlin sowie das „zeitgeschichtliche Forum Leipzig“). Mit Podiumsdiskussionen, Vorträgen, Lesungen und Filmvorführungen bieten die Veranstaltungsprogramme eine Plattform für gesellschaftliche Diskurse mit Zeitzeugen, prominenten Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Kultur sowie Medien.



Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

Museumsmeile

Willy-Brandt-Allee 14

53113 Bonn

Tel: (02 28) 91 65-0

www.hdg.de