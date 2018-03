Als die kaiserliche Marineführung, trotz der schon feststehenden Kriegsniederlage Deutschlands, Kriegsschiffe gegen Großbritanniens Royal Navy schicken will, führt das zum Kieler Matrosenaufstand. Er entwickelt sich zu einer Revolution, die das ganze Reich erfasst. Am 9. November 1918 wird eine Republik ausgerufen, später das Deutsche Reich von einer konstitutionellen Monarchie in eine parlamentarisch-demokratische Republik umgewandelt. Kaiser Wilhelm II. dankt ab.