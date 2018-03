Kriegsgefangene

Bis Kriegsende geraten im Osten über drei Millionen deutsche Soldaten in Gefangenschaft. Eingepfercht in Güterwaggons werden sie bis nach Sibirien über das sowjetische Reich verteilt. In der Heimat erfährt niemand, wohin die Kriegsgefangenen gebracht werden. Mehr als fünfeinhalb Millionen sowjetische Soldaten geraten bis Kriegsende in deutsche Gefangenschaft. Über zwei Drittel der Soldaten von ihnen sterben an Krankheiten, Erschöpfung oder Hunger. Bis Kriegsende geraten im Osten über drei Millionen deutsche Soldaten in Gefangenschaft. Eingepfercht in Güterwaggons werden sie bis nach Sibirien über das sowjetische Reich verteilt. In der Heimat erfährt niemand, wohin die Kriegsgefangenen gebracht werden. Mehr als fünfeinhalb Millionen sowjetische Soldaten geraten bis Kriegsende in deutsche Gefangenschaft. Über zwei Drittel der Soldaten von ihnen sterben an Krankheiten, Erschöpfung oder Hunger.