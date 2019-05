Es ist ein Anschlag, der den IS-Terror nach Deutschland trägt. Anis Amri, ein Kämpfer der Terrormiliz IS, hat einen Sattelschlepper aus Polen in seine Gewalt gebracht, den Fahrer erschossen und danach in den Berliner Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche gesteuert. Noch immer ist umstritten, ob der Anschlag hätte verhindert werden können, da Amri als mutmaßlicher Straftäter bereits überwacht wurde.