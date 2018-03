Durch Verordnungen und Vertragsbedingungen in ihren Rechten beschnitten, mit falschen Versprechungen getäuscht, in Baracken und Lagern bei vielfach ungenügender Ernährung untergebracht und an der Rückkehr in ihre Heimat gehindert, arbeiten zwischen 1939 und 1945 mehr als 12 Millionen Frauen und Männer aus allen Teilen Europas im Deutschen Reich. Als Menschenmaterial für die Rüstungsindustrie, der Landwirtschaft und in Versorgungsbetrieben missbraucht, werden sie zu Zwangsarbeitern der Deutschen.