Doku | planet e. - Artenvielfalt der Flusslandschaften auf dem Balkan (10/19)

Die Würfelnatter (Natrix tesselata) ist in Mitteleuropa die Schlange mit der stärksten Bindung ans Wasser. Sie kann ausgezeichnet schwimmen und tauchen und verbringt oft viele Stunden im flachen Wasser. Sie lebt an Flussläufen und Seen mit hohen Fischbeständen.