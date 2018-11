Naturwunder

Doku | planet e. - Seepferdchen (Hippocampus spec.) (1/5)

Seepferdchen sind ungewöhnliche Tiere. Ihr Kopf erinnert an den eines Pferdes, der Schwanz an einen Wurm – doch sie gehören zu den Fischen. Ihre Fortpflanzung ist noch sonderbarer: Die Weibchen produzieren die Eier und spritzen sie dem Männchen in eine spezielle Bauchtasche, wo sie vom männlichen Sperma befruchtet werden. Schwangere Väter also.