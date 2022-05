Eigentlich wollten wir uns ja dem Klima zuliebe von der Kohle verabschieden. Doch schon im letzten Jahr hat ein höherer Kohleanteil bei der Stromerzeugung zu vermehrtem CO2 Ausstoß im Energiesektor geführt. Die Kohle scheint sogar an Bedeutung zu gewinnen. Immerhin prüft das Bundeswirtschaftsministerium, ob eigentlich zur Stillegung anstehende Kraftwerke eine vorübergehende Reserve werden könnten. Die stünde dann im Notfall zur Verfügung, um den Gasanteil beim Strom zu ersetzen und Versorgungssicherheit zu garantieren. "Wir bereiten uns vor und stehen im Bedarfsfall bereit", erklärt RWE als großer Kohlekraftwerksbetreiber in Deutschland. Ist jetzt die Energiewende in Gefahr?