Müllhalde Meer

Müll im Meer und an Stränden zu sammeln ist aufwändig, teuer und unergiebig - 70 Prozent davon liegen am Meeresboden. Die Aktion "Fishing for Litter" - also: Abfall fischen - entlang der deutschen Ostseeküste soll neben dem gesammelten Müll vor allem bewirken, dass Fischer für das Thema sensibilisiert werden. Überhaupt fordert das Umweltbundesamt (UBA), das Problem an der Quelle anzugehen: Am wichtigsten sei es, in Häfen Müll kostenlos anzunehmen. Plastiktüten ganz verbieten will das UBA nicht. Schließlich gebe es in Deutschland ein flächendeckendes Verwertungssystem dafür. Biologisch abbaubare Tüten zersetzten sich nur langsam, seien also auch keine Lösung. Wie man den Müll reduzieren kann, soll 2013 eine internationale Konferenz zeigen. Daran sollen Umweltexperten, Verbände, Industrie und die EU teilnehmen. Ergebnisse könnten erste Aktionspläne für Ostsee und das Schwarze Meer sein. Die EU verfolgt das Ziel, den Müll innerhalb von zehn Jahren um die Hälfte zu verringern.

Bildquelle: ZDF/Birgit Hermes