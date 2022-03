planet e.: Das Geheimnis der vergessenen Ruinen

Farne, Sträucher und meterhohe Bäume haben sich durch den Boden gearbeitet und die alten Hallen in Besitz genommen. Diese "Lost Places" sind faszinierende Motive für Fennema.



Und es sind seltene Orte biologischer Vielfalt. Das freie Spiel der Natur in der "städtischen Wildnis" verblüfft auch die Forschenden des Frankfurter Senckenberg-Institutes immer wieder. Ausgerechnet da, wo die tonnenschweren Betonplatten eines alten Flugplatzes noch wild herumliegen, ist in wenigen Jahren Wald entstanden. Bedrohte Pflanzen breiten sich aus.



So auch im Berliner Spreepark, dem einstigen Vorzeige-Rummel der DDR. Dichtes Grün umhüllt inzwischen die Achterbahntrassen und Fahrrinnen. In der verfallenen Schwanenbahn hat sich die seltene Wasserlinse angesiedelt. Nun aber kehrt der Mensch in den Park zurück.



Die "Lost Places" sind bedroht, denn längst fordert der Mensch einst aufgegebenes Terrain zurück. Und geheime Orte werden im Internet verraten. Schnell werden sie zum Opfer von Vandalismus.



"planet e." spürt an "Lost Places" dem Zweikampf zwischen Mensch und Natur nach. Und stellt die Frage, ob es am Ende überhaupt einen Sieger geben kann.