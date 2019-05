Europas dicke Luft

von Claus Schenck, Filmautor



In Paris oder London steht man vor ähnlichen Problemen. Doch während man in London eher auf das Geld setzt, und das Befahren der Innenstadt vom Geldbeutel abhängig macht, versucht man in Paris autofreie Räume zu schaffen. Tunnel werden gesperrt, Einbahnstraßen geschaffen und die Gegenspur zum Radweg gemacht. Gleichzeitig werden alte Fahrzeuge langsam aus der Metropole an der Seine verbannt. In beiden Städten sollen alternative Antriebe, ob Hybrid oder Elektro, gefördert werden. Parken ist teuer, Strafzettel ebenso. Falschparken kostet in London bis zu 150 Euro. Bis 2021 soll die Umweltzone in London massiv vergrößert werden. In Paris soll die Fußgängerzone ausgeweitet werden, und dann im Prinzip das gesamte historische Zentrum umfassen. Vor der Stadt werden riesige Pendlerparklätze gebaut.



Man müsste in Kopenhagen leben – dort machen Fahrräder 60 Prozent des Verkehrs aus. Vor wenigen Jahrzehnten war dies noch das Auto. Dann wechselte die Regierung, und es wurde massiv in die Infrastruktur für Radfahrer investiert: 35 Euro pro Einwohner (Zum Vergleich: 3 bis 4 Euro pro Einwohner in Deutschland) für breite Radspuren, Straßenbeläge, Haltestangen an Ampeln. Räder sind emissionstechnisch die Zukunft. Die Luft in den Städten ist in Skandinavien besser.



Auch in Barcelona wird den Autos Raum genommen: Ganze Straßenzüge werden dort verkehrsberuhigt. Früher stark befahrene Straßenkreuzungen werden zu Parks und Spielplätzen umgebaut, und der Autoverkehr wird umgeleitet. Radfahren soll so attraktiver als Autofahren werden.



In Sachen Umweltverschmutzung ist Italien ganz vorn dabei. So hat Turin die höchste Autodichte Europas. In Mailand gibt es sonntags Fahrverbote in unterschiedlichen Zeitfenstern - jeweils für Diesel und Benziner. Es gab auch schon sonntägliche Fahrverbote für Privatfahrzeuge im Allgemeinen. Die NGO Legaambiente hat an 35 Tagen Grenzwertüberschreitungen gemessen, glaubt aber, dass dies die Italiener wenig kümmert. Schon gar nicht die Politiker, die ja ohnehin auf Konfrontationskurs mit Brüssel sind und daher alles, was von dort kommt, generell ablehnen - Grenzwerte erst recht. Das haben sie durchaus mit osteuropäischen Politikern gemeinsam.



Alles ist besser als Sofia: In Bulgariens Hauptstadt wird mit Kohle geheizt – wenn man welche hat. Ansonsten werden auch Autoreifen oder Holz verbrannt. Auf den Straßen sieht man alte Autos und Dauerstaus. Dazu kommt eine ungünstige Kessellage und überalterte Industrieanlagen mitten in der Stadt. In der Balkan-Metropole wurden im Dezember letzten Jahres 600 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter gemessen - das 12-fache des Grenzwertes. Trotzdem gibt es keine Pläne für Fahrverbote. Immerhin gab es an kritischen Tagen günstige Tickets für den Nahverkehr.



planet e. hat sich bewusst auf Paris und London konzentriert. Es wäre einfach gewesen, die Missstände in Osteuropa oder Asien bzw. Indien anzuprangern, und damit von unserer Lebensweise abzulenken. Wir geben mit unserem Wirtschaften den Takt vor, dem die anderen lediglich folgen.